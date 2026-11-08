Олимпиада школьников по робототехнике стартует в России 14 ноября

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Первый этап Открытой международной олимпиады школьников "Большие вызовы" по профилю "Робототехника" начнется 14 ноября. В 2026/27 учебном году соревнование пройдет в пилотном формате, сообщила пресс-служба Минпросвещения России.

Участникам предстоит решать реальные задачи от индустриальных партнеров, составленные с учетом стратегии научно-технологического развития страны. Центральной темой сезона станет "Агент в Арктике". Школьники представят решения для работы в северных условиях: это может быть робот-исследователь, помощник полярной станции, система мониторинга или часть команды автономных машин.

Соревнование разделили на четыре возрастные лиги: "Первооткрыватель" – для учеников третьих и четвертых классов, "Исследователь" – пятых и шестых, "Инженер" – седьмых–девятых, "Разработчик" – десятых и одиннадцатых классов.

Первый, вовлекающий, этап пройдет дистанционно на платформе sirius.online. Участникам предстоит пройти индивидуальный тест, который поможет познакомиться с темой сезона. Школьники, набравшие пороговый балл, смогут перейти на региональный этап.

Там они объединятся в команды по два человека из одной возрастной лиги, представляющие один регион России или одну страну. Сопровождать каждую команду будет наставник, зарегистрированный в системе.

Зарегистрироваться и пройти первый этап можно до 18:00 15 ноября по московскому времени. Региональные соревнования организуют на площадках центров, кванториумов, технопарков и школ в России и странах-партнерах.

Они включат индивидуальный теоретический и командный практический туры в виртуальной среде моделирования. Для лиг "Первооткрыватель" и "Исследователь" этот этап станет заключительным. Лучшие команды лиг "Инженер" и "Разработчик" пройдут в полуфинал.

Финал состоится весной 2027 года на одной из площадок "Сириуса". Команды лиги "Разработчик" в течение четырех дней будут создавать работающее решение задачи индустриального партнера и готовить его публичную защиту. Победителей и призеров в трех младших лигах определят в индивидуальном зачете, а в лиге "Разработчик" – в командном.

Кроме того, до 13 ноября в школах проходят тематические квизы, а до 20 ноября ученики третьих–шестых классов могут принять участие в творческом конкурсе "Умное пространство".

Ранее в деловом пространстве "МосХаб. Сколково" прошел первый хакатон "Мос.Хаб // Ночь кода", в котором участвовали 19 команд студентов и молодых ИТ-специалистов. За одну ночь они разработали прототипы решений на базе облачной платформы "Мос.Хаб", организаторы и партнеры подготовили пять задач. Победителем стала команда "Искандерчики" из РТУ МИРЭА и НИУ МИЭТ, разработавшая интерактивную карту активностей контейнера.