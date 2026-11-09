В МИД РФ заявили, что Армения хочет переложить ответственность за свои решения на ОДКБ

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Ереван вновь предпринимает попытки переложить ответственность за принимаемые решения на страны – участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Дипломат обратил внимание, что, несмотря на заморозку Арменией участия в ОДКБ и неуплату взносов, страна пока остается полноправным членом организации.

"К сожалению, встречного движения с армянской стороны не наблюдаем. Скорее, наоборот: вновь налицо попытки переложить ответственность за принимаемые решения на других", – приводит ТАСС слова Панкина.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Армения де-факто не принимает участия в работе ОДКБ. По его словам, Ереван публично высказался о том, насколько целесообразно его дальнейшее участие в организации.

Совет коллективной безопасности ОДКБ может принять решение о лишении Армении права голоса в организации уже на этой неделе. Ереван уже более двух лет не платит взносы, поэтому вопрос о временном приостановлении членства может быть рассмотрен на предстоящих мероприятиях.