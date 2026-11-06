Песков заявил, что Армения де-факто не участвует в работе ОДКБ

Фото: kremlin.ru

Армения де-факто не принимает участия в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Ереван публично высказался о том, насколько целесообразно его дальнейшее участие в ОДКБ, и сейчас де-факто устранился от работы организации.

Песков добавил, что в уставных документах организации прописаны определенные шаги, но дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, какие обсуждения пройдут в рамках ОДКБ.

Отвечая на вопрос о состоянии двусторонних отношений с Арменией в сфере безопасности, представитель Кремля констатировал, что их нет.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что интерес республики к ОДКБ исчерпан. По данным МИД РФ, Совет коллективной безопасности ОДКБ может уже на следующей неделе принять решение о лишении Армении права голоса в организации. В частности, Ереван уже более двух лет не платит взносы.

