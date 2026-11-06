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06 ноября, 12:19

Происшествия

В Томской области охотник застрелил двух мужчин из ружья, приняв их за лося

Фото: sledcom.ru

В Томской области 53-летнему жителю села Зырянского предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

По версии следствия, днем 5 ноября мужчина охотился в лесу около села Мишутино Зырянского района. Силуэты двух охотников он принял за лося и несколько раз выстрелил из охотничьего ружья. От огнестрельных ранений 64-летний мужчина умер на месте, а 59-летний потерпевший скончался по дороге в медучреждение.

Мужчину задержали. Он признал свою вину. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Следователи и криминалисты выехали на место происшествия и провели осмотр, а также назначили необходимые экспертизы, включая судебно-медицинские и баллистическую. Также они опрашивают свидетелей и проводят иные следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Ход расследования уголовного дела контролирует руководство регионального следственного управления.

Ранее в Красноярском крае мужчина получил ранение после того, как приятели приняли его за лису. Трое жителей села Кавказского отправились на охоту. 71-летний мужчина услышал, как его 58-летний приятель несколько раз выстрелил. Мужчина решил, что в его сторону бежит лиса, поэтому открыл огонь по добыче.

В результате ранение в ногу получил третий участник охоты. Пострадавшего доставили в фельдшерский пункт, а затем санавиацией в Красноярск. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

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