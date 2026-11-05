Жителя Красноярского края ранили на охоте, приняв его за лису

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В Красноярском крае мужчина получил ранение во время охоты после того, как приятели приняли его за лису. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

Инцидент произошел с тремя жителями села Кавказского. Они отправились на охоту и, добравшись до точки сбора, разошлись в разные стороны.

По данным полиции, 71-летний охотник услышал, как справа несколько раз выстрелил его 58-летний приятель. Мужчина решил, что в его сторону бежит лиса, и открыл огонь по предполагаемой добыче. В результате ранение в ногу получил третий участник охоты.

Пострадавшего оперативно доставили в фельдшерский пункт, а затем санавиацией в Красноярск. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Ранее в Красноярском крае 36-летний сторож пострадал после того, как охотник открыл огонь по передвижному дому, где спал мужчина. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Фигурант использовал тепловизор и дважды выстрелил из карабина. Пострадавшего с ранением в голову доставили в медицинское учреждение.