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06 ноября, 11:06

Шоу-бизнес

Собчак запретили открывать новый бизнес в России до конца октября 2029 года

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Журналистке и телеведущей Ксении Собчак запретили регистрировать новые компании в России до 2029 года. Об этом сообщило РИА Новости, изучив данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

Причиной ограничений стали недостоверные сведения, которые общество с ограниченной ответственностью "Ши" внесло в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Речь идет о данных о лице, которое вправе действовать от имени компании без доверенности.

Запрет начал действовать в конце октября и продлится до 29 октября 2029 года.

Помимо ООО "Ши", у Собчак есть еще четыре компании. Две из них работают в сфере рекламных агентств, еще две относятся к ресторанному бизнесу.

По закону налоговая служба может отказать в регистрации нового бизнеса владельцу или руководителю, если раньше он владел контролирующей долей либо возглавлял компанию, в отношении которой в реестре есть запись о недостоверности данных.

Ранее Собчак не смогла купить исторический особняк в Малом Власьевском переулке в центре Москвы. В аукционе приняли участие 15 компаний и физических лиц из 3 регионов РФ. Новым собственником особняка стала компания "Ликвид стэйт", конечная цена лота составила 672,1 миллиона рублей.

Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения – доме летчика Россинского, который располагается по адресу Малый Власьевский переулок, владение 4. В лот вошли сами здания общей площадью 704,7 квадратного метра и аренда 0,1 гектара земли.

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