Собянин принял решение о продлении статуса промкомплекса двум фармпредприятиям

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столице продлят статус промышленного комплекса "Московской фармацевтической фабрике" и заводу "Макиз-Фарма". Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Благодаря этому решению высокотехнологичные фармпредприятия на 10 лет сохранят право на льготы по налогам, предусмотренные законодательством Москвы. Аренда земли для этих производств обойдется в 0,3% от кадастровой стоимости участка, а налог на недвижимое имущество составит 50% от исчисленного при условии ежегодного подтверждения статуса.

ЗАО "Московская фармацевтическая фабрика" работает в Коптеве, ее история ведется с начала 1930-х годов. На производстве заняты больше 200 человек. Предприятие выпускает свыше 80 наименований продукции по ключевым терапевтическим направлениям – неврологии, гастроэнтерологии, педиатрии и ревматологии. Оборудование цехов позволяет выпускать препараты в различных формах, рассказал градоначальник.

ООО "Макиз-Фарма" основано в 2000 году и специализируется на жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратах, в том числе антиретровирусных. Завод расположен в Нижегородском районе, там работают порядка 200 человек.

В настоящее время статус промкомплекса присвоен 39 городским предприятиям. На них создано 62,4 тысячи рабочих мест, отметил мэр.

Ранее Собянин присвоил площадке "Астра" статус технопарка. На территории пространства, площадь которого превышает 17,6 тысячи квадратных метров, работают 18 компаний-резидентов. Они разрабатывают программное обеспечение и средства защиты информации. Кроме того, в технопарке проводятся мероприятия на тему информационных технологий.