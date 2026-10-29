Собянин: создание трех технопарков включено в список приоритетных инвестпроектов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Технопарки, которые появятся на территории инновационного центра "Сколково" и в Молжаниновском районе, включили в перечень инвестиционных приоритетных проектов столицы, рассказал Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Новый статус открывает инвесторам доступ к городским льготам. В частности, у них появится возможность обнулить ставку налога на имущество.

В "Сколково" возведут две площадки – технопарки "Апсайд Тех Альфа" и "Апсайд Тех Бета". Их основными резидентами станут компании, занятые в сфере информационных технологий, электроники и робототехники, фармацевтики и медицинских технологий, научных исследований и биотехнологий. Здесь создадут свыше 420 новых рабочих мест, а строительство планируют завершить в 2028 году.

Второй проект – технопарк "Мега-Молжаниново" на Новосходненском шоссе. В нем разместятся инновационные компании легкой, пищевой, строительной и целлюлозно-бумажной промышленности. Площадка даст городу свыше 700 рабочих мест, завершить ее планируется в 2026 году.

Всего в Москве сегодня работают 60 технопарков, подчеркнул Собянин. 16 из них имеют статус инвестиционных приоритетных проектов. На этих площадках разместились больше 2,4 тысячи компаний.

Ранее сообщалось, что в Южном Бутове построят технопарк "Бартеневская". В качестве резидентов там будут работать предприятия по выпуску современного оборудования для пищевой промышленности и бытовой техники. Комплекс даст горожанам более 150 новых рабочих мест.

