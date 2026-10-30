Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыли в целях безопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта на выезде из Ярославля в направлении Москвы приостановили. Ограничение ввели в целях безопасности, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в мессенджере MAX.

По его словам, проезд закрыт от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Глава региона призвал жителей воздержаться от поездок в указанном направлении и в его окрестностях либо выбирать маршрут, минуя этот участок.

Евраев добавил, что в районе перекрытия продолжают работать подразделения Минобороны России и силовых ведомств, которые отвечают за безопасность.

Ранее Сергей Собянин заявил о сбитии еще 25 беспилотников, летевших в сторону столицы. Таким образом, с момента начала новой атаки вечером 29 октября на подлете к Москве уничтожили 109 вражеских аппаратов. На месте падения обломков БПЛА работали экстренные службы.