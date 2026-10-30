Гендиректора "Дождя" Марка Тена заочно приговорили к пяти годам колонии

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Суд в Москве заочно приговорил к пяти годам колонии общего режима генерального директора телеканала "Дождь" (структуры канала признаны в РФ нежелательными организациями, СМИ также признано иноагентом) Марка Тена. Его признали виновным в организации нежелательной деятельности в России, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Уточняется, что приговор в отношении 35-летнего Тена вынесен по части 3 статьи 284.1 УК РФ. По материалам дела, журналист возглавлял нидерландскую TVR Studios B.V. и латвийскую SIA TV Rain. Ему было известно о решении российских властей относительно этих организаций.

Однако, как установило следствие, с апреля 2024 по сентябрь 2026 года он продолжал организовывать их деятельность в России. В этот период Тен находился за пределами страны.

Помимо срока в колонии, ему запретили на 10 лет руководить СМИ, заниматься журналистской деятельностью, администрировать сайты и каналы в интернете, а также работать с публичными цифровыми платформами.

Суд рассматривал дело без подсудимого, поскольку тот находится в розыске. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что Михаила Светова (признан в РФ иноагентом) заочно приговорили к одному году лишения свободы в колонии общего режима. Суд признал его виновным по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. До этого блогера уже привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.