Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 октября, 10:58

Политика

Гендиректора "Дождя" Марка Тена заочно приговорили к пяти годам колонии

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Суд в Москве заочно приговорил к пяти годам колонии общего режима генерального директора телеканала "Дождь" (структуры канала признаны в РФ нежелательными организациями, СМИ также признано иноагентом) Марка Тена. Его признали виновным в организации нежелательной деятельности в России, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Уточняется, что приговор в отношении 35-летнего Тена вынесен по части 3 статьи 284.1 УК РФ. По материалам дела, журналист возглавлял нидерландскую TVR Studios B.V. и латвийскую SIA TV Rain. Ему было известно о решении российских властей относительно этих организаций.

Однако, как установило следствие, с апреля 2024 по сентябрь 2026 года он продолжал организовывать их деятельность в России. В этот период Тен находился за пределами страны.

Помимо срока в колонии, ему запретили на 10 лет руководить СМИ, заниматься журналистской деятельностью, администрировать сайты и каналы в интернете, а также работать с публичными цифровыми платформами.

Суд рассматривал дело без подсудимого, поскольку тот находится в розыске. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что Михаила Светова (признан в РФ иноагентом) заочно приговорили к одному году лишения свободы в колонии общего режима. Суд признал его виновным по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. До этого блогера уже привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.

Читайте также


судыполитика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика