Маск анонсировал устройство Blindsight, возвращающее зрение полностью слепым

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Американский миллиардер Илон Маск заявил, что компания Neuralink завершила разработку устройства Blindsight ("слепой взгляд"), которое позволит видеть даже полностью слепым или никогда не видевшим людям. Об этом он написал в соцсети X.

"С технической точки зрения он готов. Осталось только получить одобрение регулирующих органов", – заявил Маск.

Миллиардер также напомнил о другом продукте Neuralink – устройстве Telepathy ("телепатия"), представленном в 2024 году. По его словам, оно позволяет осуществлять высокоскоростную коммуникацию с компьютерами или людьми простым усилием мысли.

"Через несколько лет пропускная способность выходных данных значительно превысит скорость человеческой речи или набора текста", – указал Маск.

В комментариях к публикации Маск ответил мужчине, который спрашивал, могут ли продукты Neuralink помочь его маленькой дочери, страдающей эпилепсией. По словам миллиардера, уже представленные на рынке устройства могут справляться с некоторыми типами заболевания, несмотря на их "небольшую грубость".

Еще в 2025 году Маск подтвердил планы собственной технологической компании Neuralink о первом в истории вживлении зрительного чипа Blindsight в человеческий мозг. Однако председатель СПЧ Валерий Фадеев отмечал, что вживление чипов не превратит человека в сверхчеловека. Он называл такие представления "наивными, вредными и антигуманистическими".

