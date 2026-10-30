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30 октября, 12:59

Технологии

Маск анонсировал устройство Blindsight, возвращающее зрение полностью слепым

Фото: Getty Images/Kevin Dietsch

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что компания Neuralink завершила разработку устройства Blindsight ("слепой взгляд"), которое позволит видеть даже полностью слепым или никогда не видевшим людям. Об этом он написал в соцсети X.

"С технической точки зрения он готов. Осталось только получить одобрение регулирующих органов", – заявил Маск.

Миллиардер также напомнил о другом продукте Neuralink – устройстве Telepathy ("телепатия"), представленном в 2024 году. По его словам, оно позволяет осуществлять высокоскоростную коммуникацию с компьютерами или людьми простым усилием мысли.

"Через несколько лет пропускная способность выходных данных значительно превысит скорость человеческой речи или набора текста", – указал Маск.

В комментариях к публикации Маск ответил мужчине, который спрашивал, могут ли продукты Neuralink помочь его маленькой дочери, страдающей эпилепсией. По словам миллиардера, уже представленные на рынке устройства могут справляться с некоторыми типами заболевания, несмотря на их "небольшую грубость".

Еще в 2025 году Маск подтвердил планы собственной технологической компании Neuralink о первом в истории вживлении зрительного чипа Blindsight в человеческий мозг. Однако председатель СПЧ Валерий Фадеев отмечал, что вживление чипов не превратит человека в сверхчеловека. Он называл такие представления "наивными, вредными и антигуманистическими".

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