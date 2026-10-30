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30 октября, 16:59

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Youm7: мужчина хотел выдать 12-летнюю дочь замуж за своего брата в Египте

В Египте мужчина хотел выдать 12-летнюю дочь замуж за своего брата

Фото: 123RF.com/missisya

В Египте удалось предотвратить попытку выдать замуж 12-летнюю девочку за 18-летнего двоюродного брата ее отца. Об этом сообщил Национальный совет по делам детства и материнства страны, передает издание Youm7.

О планах отца выдать дочь замуж в совет сообщила ее мать. После обращения ведомство связалось с профильными органами, которые приняли юридические меры для защиты ребенка.

Глава совета Сахар ас-Сунбати подчеркнула, что предотвращение эксплуатации несовершеннолетних остается одним из приоритетов ведомства. По ее словам, совет реагирует на любые сообщения о ситуациях, в которых детям может угрожать опасность.

Генеральный секретарь организации Ваэль Абдель Разек сообщил, что после проверки информации прокуратура начала расследование. Отца девочки вызвали на допрос и взяли с него обязательство не выдавать дочь замуж до достижения установленного законом возраста.

Ранее в Пакистане суд вынес приговор двум мужчинам, которые заманили 10-летнюю бездомную девочку в машину, пообещав еду, избили ее и изнасиловали в безлюдном месте недалеко от пляжа Си-Вью. Пострадавшая рассказала обо всем матери, они обратились в больницу. Полиция обнаружила на девочке ДНК обоих мужчин.

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