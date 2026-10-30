В Пулково опровергли данные о едва не столкнувшихся самолете и автомобиле

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Информация о том, что самолет авиакомпании "Руслайн" чуть не столкнулся с автомобилем в аэропорту Пулково, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей аэропортом.

Ранее в социальных сетях указывали, что самолет 26 октября едва не столкнулся с автомобилем ПАО "Яковлев". По этим сообщениям, пилоты экстренно затормозили и изменили направление движения носовой стойки шасси, чтобы не допустить столкновения.

В пресс-службе указали на некорректность формулировки "едва не столкнулся". Там объяснили, что во время подготовки к вылету в Нарьян-Мар экипаж применил торможение, так как автомобиль пересек маршрут руления воздушного судна. В итоге рейс был выполнен благополучно, а сама ситуация находится на контроле Росавиации и оператора аэропорта Пулково.

До этого сообщалось, что российские авиакомпании перешли на зимнее расписание полетов и расширили маршрутную сеть. Зимний график будет действовать до последней субботы марта 2027 года. В этот период пассажирам станут доступны дополнительные маршруты как внутри России, так и за рубежом.

