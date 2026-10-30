Меркель объяснила приступы дрожи в 2019 году пережитым стрессом

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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель предположила, что ее приступы сильной дрожи во время официальных мероприятий в 2019 году могли быть связаны с эмоциональным напряжением. Об этом она рассказала в интервью Magenta TV.

По словам Меркель, причиной стресса могла стать смерть матери, а также осознание того, что вскоре ей предстоит уйти из политики. Она отметила, что, вероятно, не дала себе достаточно времени, чтобы пережить утрату, но обязанности канцлера не позволяли ей сделать перерыв в работе.

"В такие моменты тело просто подает сигналы, и по-человечески это очень, очень хорошо", – сказала экс-канцлер, вспоминая приступ во время церемонии с военными почестями.

Летом 2019 года Меркель трижды заметили с сильным тремором во время официальных церемоний в Берлине. Тогда в ее пресс-службе объясняли происходящее обезвоживанием из-за жаркой погоды, а сама политик не давала прямых комментариев о состоянии здоровья.

В качестве временного решения Меркель перешла на проведение военных смотров сидя. Сначала это казалось необычным, однако со временем окружающие привыкли к новому формату, добавила она.

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