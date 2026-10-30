20 Minutos: взрыв произошел на заводе боеприпасов в Испании

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Мощный взрыв прогремел на заводе боеприпасов в испанской Гранаде. Об этом сообщила газета 20 Minutos.

Как сказано в материале, взрыв возник на специальном участке, где уничтожали взрывчатые вещества. В настоящий момент известно о трех пострадавших.

Ранее возгорание возникло в лаборатории ядерного комплекса Саванна-Ривер в Южной Каролине в США. Это привело к выбросу радиоактивных материалов. После полной ликвидации огня режим чрезвычайной ситуации отменили, а защитные меры сняли.

До этого взрыв и пожар произошли в здании производителя продуктов Quaker Oats Company в городе Сидар-Рапидс американского штата Айова. Над заводом поднялось облако дыма. Сотрудников эвакуировали.

