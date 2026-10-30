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30 октября, 12:53

Экономика

Минфин не обсуждает налоговые льготы для "Яндекса" по аналогии с Wildberries и Ozon

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Минфин РФ не прорабатывает вопрос о предоставлении "Яндексу" налоговых льгот по аналогии с Wildberries и Ozon. Об этом журналистам заявил статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

По его словам, обращаться с этим вопросом следует в правительство.

В конце августа кабмин утвердил меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак БПЛА на объекты Wildberries. Также были утверждены меры по сохранению работы самой компании.

В октябре правительство ввело отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов и для продавцов на Ozon. Также было приостановлено проведение проверочных мероприятий.

В этом же месяце дата-центры "Яндекса" в ряде регионов России подверглись атакам БПЛА. Из-за этого пользователи столкнулись с перебоями в работе сервисов. Однако спустя время компании удалось восстановить все сервисы для пользователей и бизнеса.

Кроме того, уточнялось, что "Яндекс" повышает надежность своей инфраструктуры и переходит к более распределенной модели ее работы.

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