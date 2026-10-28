"Яндекс" восстановил доступ к 96% пользовательских данных на "Диске"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Компания "Яндекс" восстановила доступ к 96% данных, которые пользователи хранят на "Яндекс Диске". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Речь идет о документах, фотографиях, аудио- и видеозаписях, а также других файлах. У разных пользователей доля вернувшихся данных отличается.

Чтобы сервис работал стабильно, "Яндекс" распределяет мощности между сторонними независимыми площадками и возвращает файлы постепенно.

Сейчас на "Диске" работают все базовые функции – загрузка, скачивание и синхронизация. В браузерной версии пока нельзя скачивать папки, альбомы и несколько файлов сразу. Для этого стоит воспользоваться приложением для компьютеров.

В начале октября дата-центры "Яндекса" в ряде регионов России подверглись атакам БПЛА. Из-за этого пользователи столкнулись с перебоями в работе сервисов компании.

Позже "Яндекс" восстановил основные функции рекламного сервиса "Директ", а также все функции приложения "Яндекс Go". Кроме того, компании удалось восстановить доступ более чем к 90% хранившихся данных клиентов Yandex Cloud.

В компании рассказали, что суперкомпьютеры "Яндекса" перенесут на новые площадки. Их продолжат использовать как инфраструктуру для сервисов "Яндекса" и для обучения фундаментальных языковых моделей.