Дженнифер Лоуренс рассказала о давлении стилистов в начале карьеры

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Актриса Дженнифер Лоуренс заявила, что в начале карьеры не могла противостоять стилистам и молча соглашалась с любыми изменениями своей внешности. Об этом она рассказала в интервью изданию The Cut.

"Когда ты новая и многообещающая актриса, ты не можешь сказать: "Не делайте мне это с волосами". Ты садишься в кресло, говоришь "спасибо" и просто закрываешь рот", – поделилась Лоуренс.

По ее словам, во время кастинга на роль в "Людях Икс" стилисты за один день несколько раз меняли цвет ее волос – перекрашивали в красный, коричневый, черный и платиновый блонд.

К концу работы над второй частью "Голодных игр" волосы актрисы были настолько испорчены, что ей пришлось состричь их под короткую стрижку пикси. Этот шаг она назвала своим "крошечным бунтом" против системы.

Ранее Лоуренс завела официальный аккаунт в Instagram (владелец – компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена). Однако она предупредила: если кто-то скажет "что-то негативное", она уйдет немедленно. Звезда "Голодных игр" призналась, что решила "попробовать силы" на новой для себя платформе.