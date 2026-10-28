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28 октября, 13:04

В мире

Карл III заявил, что работорговля в британских колониях принесла "великие страдания"

Фото: ТАСС/AP/Kin Cheung

Работорговля в колониях Карибского бассейна принесла "великие страдания". Об этом заявил король Великобритании Карл III, прибывший с визитом на Багамские острова, его слова приводит The Daily Telegraph.

Выступая перед группой молодежи, монарх отметил богатство местной культуры. При этом он признал, что она частично "была рождена во тьме".

Ожидается, что тему работорговли Карл III подробнее затронет на саммите Содружества наций. Форум пройдет с 1 по 4 ноября в Сент-Джонсе (Антигуа и Барбуда). На нем будет обсуждаться возможная выплата репараций Лондоном.

Как указали журналисты, на Багамах короля встретили несколько десятков активистов. Они держали плакаты "Заплатите нам то, что должны" и "Репарации сейчас же".

Ранее президент Гайаны Мохамед Ирфаан Али призвал Карла III принести официальные извинения за трансатлантическую работорговлю, которую вела Британия в колониальную эпоху. При этом Али приветствовал то, что британский король осуждает работорговлю.

До этого Букингемский дворец опроверг сообщения о передаче Карлу III петиции с требованием репараций за рабство. Во дворце также напомнили, что король неоднократно выражал личную и искреннюю приверженность содействию углубления понимания проблемы рабства и поиска способов исправления исторической несправедливости.

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