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20 октября, 16:25

В мире

Президент Гайаны призвал Карла III извиниться за трансатлантическую работорговлю

Фото: ТАСС/AP/Kin Cheung

Президент Гайаны Мохамед Ирфаан Али призвал короля Великобритании Карла III принести официальные извинения за трансатлантическую работорговлю, которую вела Британия в колониальную эпоху. Об этом президент заявил в интервью британскому телеканалу ITV.

Обращение прозвучало за неделю до старта турне Карла III по Карибскому бассейну. В программе поездки – Багамы, Гайана и Антигуа и Барбуда. В каждой из этих стран монарх выступит с речью, а также примет участие в саммите стран Содружества наций.

Али приветствовал то, что британский король осуждает работорговлю, однако назвал это недостаточным.

"Переход к извинениям – это следующий шаг", – сказал президент Гайаны.

Он подчеркнул, что Великобритания извлекла из работорговли колоссальные материальные и финансовые выгоды, а реальную сумму ущерба определить невозможно.

При этом газета Telegraph сообщала со ссылкой на заявление Букингемского дворца, что во время визита в страны Карибского бассейна Карл III не станет извиняться за историческую роль Британии в работорговле. В сентябре министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибэнд также исключил, что Лондон будет выплачивать репарации за участие в работорговле.

СМИ полагают, что государства Карибского бассейна могут подать в Международный суд ООН иск, чтобы добиться от Великобритании компенсационных выплат. Лидеры этих государств стремятся включить данный вопрос в повестку саммита Содружества наций, запланированного на ноябрь.

Букингемский дворец ранее опроверг сообщения о передаче Карлу III петиции с требованием репараций за рабство. СМИ писали, что Ямайка намеревалась направить монарху петицию с призывом признать ответственность Великобритании за работорговлю и рассмотреть возможность выплаты компенсаций. Однако во дворце подчеркнули, что король не будет рассматривать документ лично.

Британское конституционное право не позволяет королю самостоятельно решать, рассматривать ли петиции, и не предполагает его участия в их рассмотрении. Во дворце также напомнили, что Карл III неоднократно выражал личную и искреннюю приверженность содействию углубления понимания проблемы рабства и поиска способов исправления исторической несправедливости.

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