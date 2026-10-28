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28 октября, 15:22

Безопасность

Школьников предупредили о мошеннических схемах с легким заработком на каникулах

Фото: 123RF.com/lightfieldstudios

Во время осенних школьных каникул подростки могут столкнуться с мошенническими предложениями в интернете. Об основных схемах обмана и способах защиты рассказал заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Андрей Захаров.

Злоумышленники предлагают школьникам легкий заработок, игровые бонусы и крупные призы, но для получения вознаграждения требуют заранее перевести деньги якобы для оплаты комиссии. Также мошенники размещают фиктивные вакансии помощников менеджера, предлагают участвовать в рекламных кампаниях или выполнять несложные поручения.

Такие предложения могут быть связаны с получением и последующим переводом чужих денег. В результате подростки рискуют стать дропперами – участниками схем по переводу и обналичиванию похищенных средств. Это может повлечь правовые последствия как для самих школьников, так и для их родителей.

"Рекомендуем родителям чаще обсуждать с детьми сомнительные предложения в интернете, доносить до их внимания опасность подобных контактов. Надо объяснять им, что не следует платить неизвестным за обещанный выигрыш, нельзя передавать посторонним данные банковской карты или использовать личный счет для переводов чужих денег", – предупредил Захаров.

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на заседании ведомственной коллегии заявил, что число несовершеннолетних, причастных к киберпреступлениям, с начала 2026 года выросло на 30%. По его словам, каждый четвертый дроппер, привлеченный к ответственности, является несовершеннолетним, а злоумышленники все чаще обещают молодым людям легкий заработок, втягивая их в мошеннические схемы.

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