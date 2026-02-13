13-летний подросток поджег бензоколонки на АЗС по указанию мошенников в Подмосковье

Фото: MAX/"МВД России"

13-летний подросток по указанию мошенников поджег две бензоколонки на заправке в Электростали. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Волк отметила, что инцидент произошел вечером 12 февраля. В результате АЗС выгорели. При этом никто не пострадал.

Спустя время правоохранители выяснили, что преступление совершил подросток, который скрылся с места происшествия. Во время допроса школьник заявил, что в декабре прошлого года в одном из мессенджеров он начал переписываться с неизвестными, которые обманули его и угрозами вынудили поджечь бензоколонку.

На данный момент проводится проверка, по итогам которой будет принято решение в соответствии с российским законом.

Ранее суд вынес приговор пенсионеру Ивану Зелинскому (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга), который в декабре 2024 года поджег машину полиции у отдела МВД по району Арбат в Москве по указке украинских мошенников.

ЧП произошло в Кривоарбатском переулке, где Зелинский бросил бутылку с зажигательной смесью в полицейский автомобиль. Злоумышленник был задержан на месте, возгорание оперативно ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал.

Следствие заявило, что Зелинский действовал по указанию лиц из Украины, полученных по телефону. В суд дело в отношении 66-летнего пенсионера поступило с обвинением в теракте. В результате ему было назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, из которых злоумышленник должен 3 года провести в тюрьме, а остальную часть – в колонии строгого режима.

