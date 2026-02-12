Форма поиска по сайту

12 февраля, 20:14

Происшествия

Пенсионера Зелинского приговорили к 16 годам за поджог машины полиции в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд вынес приговор пенсионеру Ивану Зелинскому (внесен в перечень экстремистов и терорристов Росфинмониторинга), который в декабре 2024 года поджег машину полиции у отдела МВД по району Арбат в Москве по указке украинских мошенников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Инцидент произошел 24 декабря 2024 года в Кривоарбатском переулке, где Зелинский бросил бутылку с зажигательной смесью в полицейский автомобиль. Злоумышленник был задержан на месте, возгорание оперативно ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал.

Следствие заявило, что Зелинский действовал по указанию лиц из Украины, полученных по телефону. Обвиняемый признал фактические обстоятельства, но настоял, что его действия следует квалифицировать как хулиганство (статья 213 УК РФ).

Примечательно, что в военный суд уголовное дело в отношении 66-летнего пенсионера поступило уже с обвинением только в теракте (статья 205 УК РФ).

"Назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, из которых он (обвиняемый. – Прим. ред.) должен 3 года провести в тюрьме, а остальную часть – в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 2 года", – говорится в сообщении.

На предыдущем этапе судебного разбирательства государственный обвинитель Светлана Тарасова потребовала приговорить пенсионера к 17 годам лишения свободы. В качестве отягчающего обстоятельства она указала на совершение преступления Зелинским в должности офицера запаса в период мобилизации.

Приговор на данный момент не вступил в законную силу и подлежит обжалованию.

Ранее подростка обвинили в двух поджогах трансформаторных подстанций на Московской железной дороге. Предварительно, все свои действия он снимал на камеру по указанию анонимных кураторов.

Несовершеннолетний в мессенджере вступил в переписку с неизвестными, предложившими ему поджечь объекты железнодорожной инфраструктуры. Для этого он использовал спички, бензин и зажигалку.

