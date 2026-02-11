Двое жителей Подмосковья получили по 18 лет за поджоги поездов

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Суд приговорил к 18 годам лишения свободы двоих жителей Подмосковья за поджоги электропоездов. Об этом сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура в телеграм-канале.

Уроженцы Московской области признаны виновными в теракте. Отбывать наказание они будут первые 3 года в тюрьме, а оставшуюся часть – в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы 2 года.

Злоумышленники за денежное вознаграждение совершили поджоги на Московской железной дороге (МЖД) в декабре 2024 года. Они облили бензином и подожгли два поезда возле железнодорожных станций Лобня и Дмитров.

Ранее подростка обвинили в двух поджогах трансформаторных подстанций на Московской железной дороге. Предварительно, все свои действия он снимал на камеру по указанию анонимных кураторов.

Несовершеннолетний в мессенджере вступил в переписку с неизвестными, предложившими ему поджечь объекты железнодорожной инфраструктуры. Для этого он использовал спички, бензин и зажигалку.

