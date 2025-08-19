В Удмуртии задержали уроженца Центральной Азии, готовившего поджог поезда

Фото: 123RF/nichcha1911

В Удмуртии задержали уроженца Центральной Азии, который планировал поджечь поезд и оправдывал теракт в "Крокусе", сообщили РИА Новости в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Злоумышленника задержали в городе Глазове. Мужчина был сторонником запрещенной террористической организации, уточнили в ведомстве.

Были изъяты компоненты для приготовления самодельных зажигательных устройств, телефон с инструкцией по приготовлению средств террора, схема расположения объектов в районе планируемого теракта, а также материалы переписки с членами международных террористических организаций.

Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма в интернете.

Ранее силовики предотвратили теракт на Крымском мосту, который готовили спецслужбы Украины. Оперативники выявили и обезвредили автомобиль Chevrolet Volt с мощным самодельным взрывным устройством.

Установлено, что машина прибыла транзитом через несколько стран. Отмечалось, что, несмотря на ухищрения украинских военных, сотрудникам ФСБ удалось вовремя вскрыть их планы, обезвредить взрывное устройство и задержать всех лиц, причастных к его доставке на территорию России.

