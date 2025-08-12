172 теракта предотвратили в России в 2025 году

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

В 2025 году в России предотвратили 172 теракта, заявил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

В Москве под руководством председателя НАК и главы ФСБ России Александра Бортникова 12 августа прошло заседание комитета, в ходе рассматривались вопросы исполнения утвержденного Владимиром Путиным плана противодействия идеологии терроризма в РФ.

По данным НАК, целью предотвращенных терактов было нанесение ущерба критически важной и социальной инфраструктуре, нападение на военнослужащих и должностных лиц органов власти.

"Не снижается угроза со стороны террористических движений "Колумбайн" и "Маньяки Культ Убийц" (организации признаны террористическими и запрещены в России). Правоохранительными органами с начала года предотвращено 9 вооруженных нападений на образовательные организации", – говорится в сообщении.

Кроме того, в России за 7 месяцев текущего года задержали более 290 мигрантов, пресекли подготовку ими 18 терактов в многолюдных местах.

Ранее в Подмосковье силовики предотвратили теракт против высокопоставленного сотрудника Минобороны. В результате оперативных мероприятий был задержан подозреваемый, который намеревался оставить автомобиль, начиненный более 60 килограммами взрывчатки, в определенном месте. Злоумышленником оказался гражданин России и Украины 1989 года рождения под псевдонимом Ворон.

Правоохранители выяснили, что он является агентом украинских спецслужб, которые завербовали его на территории третьей страны.

