28 декабря, 11:46

Транспорт

"Аэрофлот" пообещал восстановить штатное расписание в течение дня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпания "Аэрофлот" планирует восстановить расписание на вылет и прилет рейсов 28 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

В компании напомнили, что график вылета и прилета рейсов корректировался 27 декабря из-за временных ограничений на использование воздушного пространства московского авиаузла и ряда других регионов. Авиаперевозчик не исключил возможность переноса времени выпуска ряда самолетов.

Во время ограничений на запасные аэродромы улетели 39 воздушных судов, более половины из которых уже вернулись в Москву. Выпуск остальных рейсов в столицу ожидается до 14:00 28 декабря.

В "Аэрофлоте" объяснили, что часть самолетов еще находится на запасных аэродромах из-за ожидания окончания отдыха экипажа. В компании напомнили, что отдых пилотов и бортпроводников является обязательным, так как норма их рабочего времени не должна быть превышена.

"Окончание рабочего времени экипажей на запасных аэродромах обусловлено длительным ожиданием разрешения на перелет в пункт назначения, а также вводом в аэропорту Самары ограничений на вылет и прилет", – уточнил перевозчик.

В период ожидания вылета самолетов с запасных аэродромов в Москву пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с авиационными правилами России.

Авиакомпания попросила пассажиров следить за информацией на онлайн-табло и в разделе "Управление бронированием" на сайте "Аэрофлота", а также за объявлениями по громкой связи.

Временные ограничения на прием и вылет самолетов вводились во Внуково и Шереметьево вечером в субботу, 27 декабря. Сперва аэропорты отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами, но после авиагавани были временно ограничили прилет и вылет судов.

Из-за этого не исключались корректировки в расписании части рейсов. Введенные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Спустя время ограничения были сняты.

