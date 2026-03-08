Путин назвал украинский конфликт системной ошибкой Запада

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что происходящее на Украине – следствие системной ошибки западных стран. Об этом президент РФ сказал журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, Запад пожинает на Украине плоды своей же политики.

"Это не наши какие-то действия, это действия западных стран, включая и европейские страны. Они пожинают сегодня то, что посеяли", – сказал глава государства.

Он считает, украинский кризис возник из поддержки западными странами госпереворота в Киеве. Именно это повлекло за собой события в Крыму, а затем и на юго-востоке Украины.

При этом президент охарактеризовал отношения между Киевом и Европой как "очень странные". По его мнению, создается впечатление, что действует принцип "хвост виляет собакой", а не наоборот.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявляла, что страны Запада сделали Украину европейской страной в плане нацизма. Она подчеркнула, что Россия всегда относилась к Украине как к суверенному и независимому государству.