График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 марта, 14:08

Политика

Путин назвал украинский конфликт системной ошибкой Запада

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что происходящее на Украине – следствие системной ошибки западных стран. Об этом президент РФ сказал журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, Запад пожинает на Украине плоды своей же политики.

"Это не наши какие-то действия, это действия западных стран, включая и европейские страны. Они пожинают сегодня то, что посеяли", – сказал глава государства.

Он считает, украинский кризис возник из поддержки западными странами госпереворота в Киеве. Именно это повлекло за собой события в Крыму, а затем и на юго-востоке Украины.

При этом президент охарактеризовал отношения между Киевом и Европой как "очень странные". По его мнению, создается впечатление, что действует принцип "хвост виляет собакой", а не наоборот.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявляла, что страны Запада сделали Украину европейской страной в плане нацизма. Она подчеркнула, что Россия всегда относилась к Украине как к суверенному и независимому государству.

Читайте также


политика

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика