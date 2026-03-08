Пропавших в Звенигороде детей в последний раз видел рыбак

Фото: MAX/"Национальный центр помощи"

Детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, в последний раз видел рыбак на реке. Об этом РИА Новости сообщил доброволец Константин.

Он отметил, что пропажу подростков обнаружили около 15:00 7 марта, когда они перестали отвечать на звонки родителей.

"В последний раз их видели около этой реки, чуть дальше отсюда. Видел их последним рыбак, который работает на очистительной станции", – подчеркнул доброволец.

Пресс-служба национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в столичном регионе "Спас Град" указала, что в поисках подростков задействовали снегоходы. Там пояснили, что лед уже начинает откалываться, а на снегоходах проще и безопаснее передвигаться.

"Во-первых, снегоходы помогают тем, что довозят оборудование, помогают его довозить. То есть к ним крепятся санки, они его транспортируют. И, соответственно, волонтеров довозят до точек посадки, где безопасно выйти на лед, где можно сесть на лодки и так далее", – сообщила организация.

"Спас Град" также обратил внимание, что в поисках принимает участие вся возможная техника, включая эхолоты, которые измеряют глубину льда, и беспилотники.

При этом пресс-служба добавила, что день поисков пока не дал результатов.

Дети пропали 7 марта. 13-летняя девочка и два 12-летних мальчика ушли гулять в микрорайоне Восточный и не вернулись. Последний раз их видели около Москвы-реки.

Во время осмотра берега был найден головной убор, который может принадлежать одному из пропавших подростков. По данным СМИ, они могли утонуть в реке.

По факту исчезновения детей было возбуждено уголовное дело.

