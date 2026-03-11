Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 22:40

Спорт

Московское "Динамо" обыграло "Шанхайских драконов" в матче КХЛ

Фото: ТАСС/Арина Антонова

Московская команда "Динамо" одержала победу над "Шанхайскими драконами" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0). В составе московской команды отличились нападающие Семeн Дер-Аргучинцев, Антон Слепышев и Максим Мамин, а также защитник Даниил Пыленков. У китайского клуба шайбы забросили форварды Кевин Лабанк и Спенсер Фу.

Данный матч стал шестым для этих команд в текущем сезоне. После 64 игр "Динамо" расположилось на 7 строчке в турнирной таблице чемпионата с 77 очками. Следующий матч московская команда сыграет в Уфе 13 марта против "Салавата Юлаева".

Ранее хоккеисты столичного клуба ЦСКА обыграли "Сочи" со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В составе московской команды отличились Дмитрий Саморуков и Денис Зернов. У "Сочи" шайбу забросил Федор Аврамов. Это четвертая встреча команд в текущем сезоне.

Нападающий "Металлурга" Силантьев получил травму ноги в матче КХЛ

Читайте также


спорт

Главное

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

Почему с россиян потребовали налог за льготный автокредит?

ФНС квалифицировала экономию на процентах как материальную выгоду

Эксперты уверены: это информационный вброс, который базируется на существующем правовом инструменте

Читать
закрыть

Как выбрать летние шины в 2026 году?

Эксперты советуют рассмотреть шины российских производителей

Для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства покрышек

Читать
закрыть

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика