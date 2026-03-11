Московское "Динамо" обыграло "Шанхайских драконов" в матче КХЛ

Фото: ТАСС/Арина Антонова

Московская команда "Динамо" одержала победу над "Шанхайскими драконами" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0). В составе московской команды отличились нападающие Семeн Дер-Аргучинцев, Антон Слепышев и Максим Мамин, а также защитник Даниил Пыленков. У китайского клуба шайбы забросили форварды Кевин Лабанк и Спенсер Фу.

Данный матч стал шестым для этих команд в текущем сезоне. После 64 игр "Динамо" расположилось на 7 строчке в турнирной таблице чемпионата с 77 очками. Следующий матч московская команда сыграет в Уфе 13 марта против "Салавата Юлаева".

Ранее хоккеисты столичного клуба ЦСКА обыграли "Сочи" со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В составе московской команды отличились Дмитрий Саморуков и Денис Зернов. У "Сочи" шайбу забросил Федор Аврамов. Это четвертая встреча команд в текущем сезоне.

