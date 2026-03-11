Форма поиска по сайту

11 марта, 18:57

Общество
Член ОП Вострикова раскритиковала предложение повысить взносы по ОМС для курильщиков

"Искать по курилкам": могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС

В России предложили повысить взносы по ОМС для граждан, которые сознательно вредят своему здоровью, сообщили СМИ. О том, насколько реальна такая инициатива, кого она может коснуться и отразится ли на здоровье пациентов, – в материале Москвы 24.

Социальная система

Фото: 123RF.com/atomsbaza

Россияне, которые не придерживаются здорового образа жизни, должны платить более высокие взносы по обязательному медицинскому страхованию (ОМС). Такую идею в беседе с РИА Новости предложил глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

Он отметил, что основной объем бесплатной медицинской помощи для населения следует сохранить неизменным. Вместе с тем предлагается ввести повышенный тариф взносов в ОМС для курильщиков и тех, кто не следит за питанием. По его мнению, так государство может стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни.

Толстеешь, куришь – получишь коэффициент по страховым взносам 2 или 3. Все регулируется деньгами.
Евгений Уфимцев
глава Всероссийского союза страховщиков

Вместе с тем эксперт уверен, что для реализации данной идеи необходимо усиливать роль страховых организаций в медицине.

Страховые взносы за официально трудоустроенных граждан каждый месяц перечисляет работодатель. Деньги поступают сначала в налоговую, а оттуда – в Социальный фонд России.

За неработающих взносы в фонды ОМС платит государство. В эту категорию входят, например, пенсионеры, несовершеннолетние, студенты, женщины в декрете и инвалиды.

В целом идея может выглядеть привлекательно, но на практике абсолютно нерабочая. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 высказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

По его словам, в системе действует общий подход и выделение каких-либо групп с дифференцированным тарифом необоснованно.

Система ОМС является общей: у одних риски выше, у других ниже. Например, наиболее часто обращаются к врачам и получают основную долю медицинской помощи в России две категории граждан – пенсионеры и дети. Если следовать предлагаемой логике, именно на них пришлась бы основная финансовая нагрузка, что было бы абсолютно неправильно.
Алексей Куринный
зампред комитета Госдумы по охране здоровья

В случае добровольного медицинского страхования такой подход теоретически возможен, поскольку страховая компания может оценивать индивидуальный риск развития заболеваний в зависимости от возраста, профессии или вредных привычек. Хотя на практике такие случаи пока неизвестны, заключил Куринный.

Специфические проблемы

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов, член Общественного совета при Росздравнадзоре Ольга Вострикова также подчеркнула в разговоре с Москвой 24, что, хоть сама идея и звучит интересно, ее дальнейшая реализация вызывает множество вопросов.

Как именно будет реализован процесс повышения стоимости взносов по ОМС для таких граждан? Если на данный момент это отчисления с зарплаты, значит ли это, что для кого-то отчисления станут больше? Непонятно. Кроме того, неизвестен механизм выявления таких граждан. Как страховые компании будут их находить: ходить по курилкам и собирать данные?
Ольга Вострикова
председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов, член Общественного совета при Росздравнадзоре

Специалист уверена, что в данном случае следует не повышать ставки, а воспитывать и просвещать подрастающее поколение, заключила Вострикова.

Вместе с тем врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин уточнил, что в статье 41 Конституции РФ закреплено право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Там нет градации, почему одни должны получать ее на одних условиях, а другие на иных. Чтобы ввести данные изменения, потребуется создать целую систему градации для страховых компаний. На практике это приведет к тому, что пациенты либо будут получать помощь за свои деньги, либо вынужденно купят специальный страховой полис с доплатой из-за наличия у них факторов риска.
Андрей Кондрахин
кандидат медицинских наук

В качестве примера эксперт рассказал про пациентов, страдающих ожирением. По его словам, иногда лишняя масса тела бывает причиной болезни, а не следствием питания, – человек может заниматься спортом, но у него будет лишний вес.

"И почему рассматривают только две позиции? Факторов риска гораздо больше. Если эта инициатива направлена на то, чтобы люди занимались собой, маловероятно, что это поможет", – уверен врач.

По мнению специалиста, специфические проблемы возникают и у курильщиков, – существует даже официальный диагноз "хронический бронхит курильщика". Люди с пагубной привычкой изначально подрывают свое здоровье, и для них повышение взносов будет особенно чувствительно.

"Вероятность того, что они не будут получать помощь и это приведет к ухудшению болезней, очень высока", – отметил Кондрахин.

Обострение хронических заболеваний на фоне курения провоцирует проблемы с легкими, которые требуют правильного лечения. В конечном итоге такие пациенты могут прийти к хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), лечение которой само по себе очень дорогое, заключил эксперт.

