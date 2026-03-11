Член ОП Вострикова раскритиковала предложение повысить взносы по ОМС для курильщиков

В России предложили повысить взносы по ОМС для граждан, которые сознательно вредят своему здоровью, сообщили СМИ. О том, насколько реальна такая инициатива, кого она может коснуться и отразится ли на здоровье пациентов, – в материале Москвы 24.
Социальная система
Россияне, которые не придерживаются здорового образа жизни, должны платить более высокие взносы по обязательному медицинскому страхованию (ОМС). Такую идею в беседе с РИА Новости предложил глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.
Он отметил, что основной объем бесплатной медицинской помощи для населения следует сохранить неизменным. Вместе с тем предлагается ввести повышенный тариф взносов в ОМС для курильщиков и тех, кто не следит за питанием. По его мнению, так государство может стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни.
Вместе с тем эксперт уверен, что для реализации данной идеи необходимо усиливать роль страховых организаций в медицине.
За неработающих взносы в фонды ОМС платит государство. В эту категорию входят, например, пенсионеры, несовершеннолетние, студенты, женщины в декрете и инвалиды.
В целом идея может выглядеть привлекательно, но на практике абсолютно нерабочая. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 высказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
По его словам, в системе действует общий подход и выделение каких-либо групп с дифференцированным тарифом необоснованно.
В случае добровольного медицинского страхования такой подход теоретически возможен, поскольку страховая компания может оценивать индивидуальный риск развития заболеваний в зависимости от возраста, профессии или вредных привычек. Хотя на практике такие случаи пока неизвестны, заключил Куринный.
Специфические проблемы
Председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов, член Общественного совета при Росздравнадзоре Ольга Вострикова также подчеркнула в разговоре с Москвой 24, что, хоть сама идея и звучит интересно, ее дальнейшая реализация вызывает множество вопросов.
Специалист уверена, что в данном случае следует не повышать ставки, а воспитывать и просвещать подрастающее поколение, заключила Вострикова.
Вместе с тем врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин уточнил, что в статье 41 Конституции РФ закреплено право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь.
В качестве примера эксперт рассказал про пациентов, страдающих ожирением. По его словам, иногда лишняя масса тела бывает причиной болезни, а не следствием питания, – человек может заниматься спортом, но у него будет лишний вес.
"И почему рассматривают только две позиции? Факторов риска гораздо больше. Если эта инициатива направлена на то, чтобы люди занимались собой, маловероятно, что это поможет", – уверен врач.
По мнению специалиста, специфические проблемы возникают и у курильщиков, – существует даже официальный диагноз "хронический бронхит курильщика". Люди с пагубной привычкой изначально подрывают свое здоровье, и для них повышение взносов будет особенно чувствительно.
"Вероятность того, что они не будут получать помощь и это приведет к ухудшению болезней, очень высока", – отметил Кондрахин.
Обострение хронических заболеваний на фоне курения провоцирует проблемы с легкими, которые требуют правильного лечения. В конечном итоге такие пациенты могут прийти к хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), лечение которой само по себе очень дорогое, заключил эксперт.