Врач Соломатина предупредила об опасности лечения ожирения уколами против диабета

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила применение уколов для лечения ожирения. С чем это связно и насколько разрешенные препараты безопасны для здоровья, разбиралась Москва 24.

Комплексное воздействие

Всемирная организация здравоохранения впервые опубликовала рекомендации по применению препаратов против диабета II типа для лечения ожирения.

Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус отметил, что инъекции способны помочь миллионам пациентов в борьбе с лишним весом и снижении сопутствующих рисков.





Тедрос Гебрейесус гендиректор ВОЗ Новые рекомендации признают, что ожирение является хроническим заболеванием, которое можно лечить с помощью комплексной и пожизненной помощи.

Согласно приведенным данным, более миллиарда человек в мире страдают от ожирения, и к 2030 году их число может вырасти почти вдвое. При этом принцип действия рекомендованных препаратов основан на имитации гормона, который увеличивает выработку инсулина для контроля уровня сахара в крови и снижения аппетита.

ВОЗ порекомендовала назначать эти средства взрослым пациентам (за исключением беременных) в рамках долгосрочной терапии. При этом подчеркивается, что лечение должно сопровождаться мерами по изменению образа жизни, включая здоровое питание и физическую активность.

Рекомендации касаются взрослых с индексом массы тела (ИМТ) от 30 и включают препараты типа семаглутид (Ozempic, Wegovy), тирзепатид (Mounjaro, Zepbound) и лираглутид. В ближайшее время планируется представить отдельные рекомендации по лечению ожирения у детей и подростков, отметили в СМИ.

При этом ранее ВОЗ включила препараты против диабета II типа, а также другие лекарства на основе гормона ГПП-1 в перечень жизненно необходимых. Эта мера направлена на расширение глобального доступа к терапии для пациентов с данным заболеванием и снижение цен на подобные лекарства.

"Оттащить от края пропасти"?

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала Москве 24, что в мире действительно наблюдается глобальная эпидемия ожирения. И причина такой проблемы может крыться в хроническом стрессе.

Организм трактует его как сигнал об угрозе и начинает с повышенной эффективностью запасать каждую калорию в виде жира. Этот механизм приводит к переполнению жировых клеток, развитию инсулинорезистентности, когда глюкоза не может попасть в клетки, и, как следствие, к диабету II типа, отметила эксперт.

"При этом препараты от диабета задерживают пищу в желудке, создавая длительное чувство сытости, и заставляют организм получать энергию за счет расщепления собственных жировых запасов. В результате человек худеет", – отметила Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Решение ВОЗ разрешить применение препаратов при индексе массы тела более 30 относится к случаям морбидного ожирения – состояния, когда организм уже не справляется, а системы (сердце, суставы, сосуды) серьезно повреждены. Это экстренная мера, чтобы "оттащить человека от края пропасти" и снизить непосредственную угрозу жизни от инфаркта, инсульта или диабета.

Эксперт добавила, что для пациентов, у которых часто наблюдается лептинорезистентность (когда мозг не "слышит" гормон сытости) и физическая активность крайне затруднена, это может стать единственным шансом помощи.

"При этом важно помнить несколько вещей. Во-первых, включается метаболическая память: организм запоминает свой максимальный вес и после отмены препарата не просто стремится к вернуться к той массе, а делает это с ускорением, переключая все ресурсы на компенсацию пережитого периода "голода". Во-вторых, снижение веса не отменяет уже нанесенных организму повреждений, например изменений в сердце, которые требуют отдельного лечения", – предупредила врач.

Она добавила, что бесконтрольное применение этих препаратов (при ИМТ менее 30 и без назначения врача) крайне опасно. К рискам относятся тяжелая гипогликемия (резкое падение сахара), которая способна привести к недостаточному питанию мозга и повреждению сетчатки глаз, вплоть до необратимой слепоты. Также могут обостриться проблемы с ЖКТ, например развиться панкреатит. Помимо этого, могут активизироваться скрытые патологии (например, медуллярный рак щитовидной железы при генетической предрасположенности).

"При этом важно отметить, что ожирение иногда возникает из-за скрытых причин. Например, оно может быть следствием гипотиреоза, дефицита микроэлементов (например, хрома), хронического недосыпа (нарушение выработки мелатонина и гормона роста) или психологических триггеров (тревожность), которые требуют принципиально иного лечения", – объяснила диетолог.

Таким образом, рекомендация ВОЗ – это не разрешение на массовое самолечение, а признание необходимости использовать мощный, но рискованный инструмент в руках специалистов для спасения пациентов в самой критической ситуации, считает Соломатина. Препарат дает шанс и время, но не отменяет необходимости фундаментальной и постоянной работы по изменению образа жизни, питания и мышления, без которой любое похудение будет временным, а здоровье останется под угрозой, заключила эксперт.