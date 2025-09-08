Эксперт Королева предупредила об опасности бесконтрольного приема аналогов "Оземпика"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила препараты "Оземпик" и "Мунджаро" в список жизненно необходимых лекарственных средств, что существенно облегчает доступ к ним во всем мире. При этом ранее их продажи резко выросли в мире из-за влияния на скорость потери веса. Как могут навредить эти лекарства, если принимать их без назначения врача, разбиралась Москва 24.

Легкий доступ

Всемирная организация здравоохранения внесла препараты для похудения "Оземпик" и "Мунджаро" в список жизненно необходимых лекарств, сообщили СМИ. Также рекомендация охватила и другие препараты на основе ГПП-1 (гормона, который регулирует аппетит): "Трулисити" и "Виктоза".





Лоренцо Моха ученый из секретариата ВОЗ по составлению модельного перечня основных лекарственных средств Там, где позволяют ресурсы, странам следует рассмотреть возможность расширения программ по обеспечению доступа к лекарствам.

В ВОЗ подчеркнули, что включение этих лекарств в список расширит доступ к ним на мировом уровне. При этом отмечается, что мера нацелена исключительно на сохранение здоровья пациентов с диабетом II типа, а подобный шаг поможет снизить цены на эти препараты.

Ранее в мире, в том числе в России, фиксировали рост продаж подобных лекарств, а средняя цена за упаковку выросла на 34,7% за 11 месяцев, сообщали аналитики в декабре 2024 года. Как поясняли эксперты, одной из причин стало то, что препараты массово применяются для борьбы с лишним весом. В использовании подобных лекарств подозревали и некоторых звезд, например бывшую первую ракетку мира Серену Уильямс, бизнесмена Илона Маска и певицу Кэти Перри.

При этом ранее Европейский фармакологический регулятор (ЕМА) выяснил, что неконтролируемый прием "Оземпика", "Вегови" и "Ребелсас" может привести к потере зрения. Также СМИ сообщали о смертельных случаях после приема "Оземпика".

Организм под угрозой

Врач-эндокринолог, диетолог ЦКБ управления делами президента РФ Егана Королева подтвердила в разговоре с Москвой 24, что прием препаратов для лечения диабета II типа, таких как "Оземпик" и "Мунджаро", для самостоятельного снижения веса опасно для здоровья.

"Последствиями могут стать нарушения работы желудочно-кишечного тракта: диарея, запор, сильные боли в верхнем отделе желудка, спазмы в кишечнике, тошнота, рвота, изжога и рефлюкс-эзофагит", – предупредила она.

Врач рассказала, что похудение с помощью препаратов на основе ГПП-1 происходит благодаря ускоренной отправки в мозг сигнала о насыщении. В результате пациент наедается даже небольшим количеством пищи.





Егана Королева врач-эндокринолог, диетолог ЦКБ управления делами президента РФ Однако назначение этих препаратов должно проводиться специалистом с учетом всех имеющихся заболеваний пациента, чтобы не спровоцировать нарушения в организме. Такие лекарства противопоказаны пациентам с сахарным диабетом I типа, онкологическими заболеваниями, при беременности и кормлении грудью. Также их запрещено принимать при отсутствии желчного пузыря и наличии серьезных заболеваний ЖКТ в стадии обострения, такие как язва и язвенный колит.

Эксперт добавила, что при других хронических заболеваниях тоже необходима консультация врача.

При этом врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина напомнила в разговоре с Москвой 24, что для похудения в первую очередь стоит придерживаться правильного питания.

"Для эффективного снижения веса важно прежде всего выявить причины переедания. Ими могут быть семейные привычки, например традиция съедать всю порцию независимо от чувства сытости. Также на прибавку в весе может влиять недостаток сна: недосып ухудшает синтез гормонов и усиливает тягу к высококалорийной пище для компенсации энергии. Кроме того, избыточный вес иногда связан с нарушением функции щитовидной железы, ответственной за выработку энергии, что тоже повышает потребность в калориях", – объяснила врач.

Однако, если человек здоров, но имеет лишние килограммы, рекомендуется питаться по принципу "гарвардской тарелки".





Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Половину должны занимать овощи (сырые или тушеные) как источник клетчатки, которая улучшает пищеварение и способствует снижению веса. Другая четверть отводится легкоусвояемому белку (куриная грудка, индейка, рыба, творог, яйца), который обеспечивает насыщение, поддерживает мышцы и стимулирует выработку коллагена. Оставшееся место заполняется гарниром из длинных углеводов (гречка, перловка), обеспечивающих организм энергией.

Дополнительно стоит употреблять столовую ложку растительных масел (оливковое, льняное) в день как источник жиров. Они необходимы для строительства клеток и энергии. В качестве десерта можно съедать три дольки темного шоколада в день.

Также важно помнить, что прием пищи должен быть медленным, чтобы мозг успевал получить сигнал о насыщении. Кроме того, важно избегать отвлекающих факторов, таких как гаджеты, которые способствуют перееданию. Плюс ко всему, не нужно использовать еду как средство утешения при стрессе, заключила Соломатина.

