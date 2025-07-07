Певица Лиззо показала, как выглядит ее внешность после похудения на 45 кг

Лиззо, выступавшая за принятие своего тела при весе в 140 килограммов, начала стремительно худеть. Как боролись с лишним весом другие популярные звезды – в материале Москвы 24.

Лиззо

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации)/lizzobeeating

Певица Лиззо сильно изменилась за последний год, сбросив, по данным СМИ, в общей сложности около 45 килограммов.

Звезда известна не только песнями, но и достаточно пышными формами. При росте 178 сантиметров она весила около 140 килограммов, активно выступая за бодипозитив (рэперша постоянно выкладывает в соцсети свои фотографии в нижнем белье и открытых купальниках).

Однако при всей уверенности в себе и утверждениях, что полностью принимает свое тело, Лиззо начала стремительно таять на глазах. В начале июля 2025 года певица выложила пост, где рассказала об изменениях в своем образе жизни.





Лиззо американская певица В свете слухов о том, что я сижу только на препаратах, – вот вам правда! Я работаю, не покладая рук, тренируюсь 3 раза в неделю, ежедневно хожу в сауну и делаю кардио, добавляю животный белок в свой рацион, нанимаю повара, который помогает мне готовить еду и следит за моим дефицитом калорий, я исключаю сладости, жирные газированные напитки и картофельные чипсы. Я бросила пить на долгое время. Я играю в пиклбол, хожу в походы, гуляю по пляжу, двигаюсь, танцую и пью воду. Я провожу детоксикацию раз в месяц! Я так счастлива и горжусь тем, что я сделала, и никто не сможет отнять этот результат у меня.

Интересно, что Лиззо чуть не отменили в 2023 году после обвинений в фэтшейминге. Певица стыдила и пыталась унизить своих танцоров за пышные формы после ее выступления на музыкальном фестивале South by Southwest (SXSW), писал NBC News со ссылкой на адвоката бывших танцовщиц рэперши Рона Замбрано.

После этого певицу исключили из списка артистов, которые должны были выступить на Супербоуле (финальный матч Национальной футбольной лиги (NFL) по американскому футболу) в 2024 году.

Кристина Агилера





Фото: Photo by Richard Shotwell/Invision/AP

В июне 2023 года преобразилась и певица Кристина Агилера. Она сбросила примерно 20 килограммов, писал Daily Mail.

Поп-звезду сразу же заподозрили в приеме известного препарата от диабета, так как в последние годы она тоже боролась с лишним весом, но результаты не были столь ошеломляющими.

Как писали СМИ, певица утверждала обратное: она говорила, что употребляет 1 600 калорий в день, а также придерживается радужной диеты. Ее суть заключается в том, чтобы ежедневно питаться продуктами разного цвета. Например, в понедельник есть все белое: творог, яйца, молоко, во вторник – красное и так далее. Такой подход якобы помогает организму восполнить дефициты одних элементов и избежать избытка других.

Гоар Аветисян

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации)/Goar Avetisyan

Гоар Аветисян – одна из самых известных визажистов в России – похудела до 63 килограммов, хотя ранее весила более 130. Ее путь начался в январе 2018 года – тогда звезда начала придерживаться принципов правильного питания, стала считать калории и отказалась от сахара.

Однако после похудения визажист обратилась и к пластической хирургии, о чем рассказывала в Сети.



Гоар Аветисян визажист Мои шрамы, растяжки по всему телу (живот, руки, ноги грудь), целлюлит, который остался позади – и слава Богу… Все это – часть нас, это нужно просто принять и благодарить. За каждый новый день – благодарить.

Лана Дель Рей

Фото: Photo by Richard Shotwell/Invision/AP

В последние годы певица Лана Дель Рей редко мелькала в заголовках новостей. За время затишья она значительно поправилась – это можно было увидеть на редких кадрах папарацци. При этом фанаты не упускали момента раскритиковать внешность звезды в социальных сетях и писали, что ей надо "заняться фигурой".

Однако снова заговорили о певице в 2024 году, когда она снялась в рекламе бренда нижнего белья. Постройневший силуэт Ланы быстро стал предметом обсуждений: многие предполагали, что такое преображение произошло благодаря небезызвестному препарату, однако Лана Дель Рей изменения во внешности никак не комментировала.

Кэти Перри

Фото: Photo by Evan Agostini/Invision/AP

Певица Кэти Перри тоже поразила фанатов своей стройностью, которую она продемонстрировала летом 2024 года. Как писали в СМИ, всего за несколько месяцев она похудела на 10 килограммов.

Фанаты сразу же предположили, что здесь не обошлось без лекарств, но инсайдер из окружения певицы заявил, что все дело в диете Орландо Блума. В интервью Sunday Times он признался, что его рацион составляет клетчатка и белок, а глютена и красного мяса, наоборот, в нем нет. Рацион изменила и Перри.

"Ее потеря веса никак не связана с "Оземпиком" или другими препаратами для похудения", – рассказывал инсайдер Daily Mail. По его словам, певица просто много работает над собой и питается лучше, чем когда-либо.

