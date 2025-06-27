Семь звезд, ради которых фанаты шли на безумные поступки

Поклонница американского рэпера Pitbull побрилась налысо перед концертом кумира. В свою очередь, фанаты Бритни Спирс и Ким Кардашьян делали десятки пластических операций, чтобы стать похожими на селебрити. На какие еще безумные поступки шли ради звезд, расскажет Москва 24.

Pitbull

Фото: legion-media.com/Alberto E. Tamargo/Sipa USA

В Сети появилось видео фанатки американского рэпера Pitbull (настоящее имя – Армандо Кристиан Перес Акоста). Девушка основательно подготовилась к концерту кумира: она сбрила под ноль пышные волосы, чтобы быть похожей на любимого исполнителя.

К слову, это не первый случай, когда слушатели Pitbull подражают ему, правда, не всегда делают это столь радикально. В феврале этого года поклонники устроили веселый флешмоб в честь начала мирового турне исполнителя и пришли на лондонский концерт максимально похожими на кумира: в накладных лысинах и темных очках.

Флешмоб оказался настолько массовым, что Pitbull не смог его не заметить. Подобное внимание поклонников его растрогало, и он поблагодарил их со сцены. Его слова передало издание NME.





Pitbull рэпер Я хочу сказать отдельное спасибо всем, кто вышел сегодня в этих накладных лысинах. Это удивительно видеть. Я надеюсь, когда вы надеваете эти головные уборы, вы чувствуете то же, что и я: хорошо проводите каждую минуту своей жизни.

Ким Кардашьян

Фото: legion-media.com/COBRA TEAM/Backgrid UK

По данным СМИ, британец Джордан Джеймс Парк настолько одержим звездой телешоу про клан Кардашьян, что решил изменить внешность и стать "мужской версией Ким". Мужчина якобы сделал около 40 пластических операций, потратив на преображения более 100 тысяч долларов. Среди перенесенных хирургических вмешательств: пластика носа, липосакция шеи, вставленный в подбородок имплантат, а также бессчетное количество инъекций ботокса.

По некоторым данным, однажды Парку даже пришлось делать очередную пластику в другой стране, потому что прежний хирург попросту отказался с ним работать. В свою очередь, многие фанаты заявляют, что несмотря на все манипуляции с лицом, Джордан даже не приблизился к внешности Ким.

Бритни Спирс

Фото: legion-media.com/Bang Media International

Фанат звезды 2000-х Бритни Спирс, Брайан Рэй, пошел дальше и сделал около 100 пластических операций, чтобы превратиться в копию поп-принцессы. По данным СМИ, мужчина стал пациентом пластического хирурга еще в 17-летнем возрасте. А началось все с виниров: парень просто хотел стать обладателем улыбки, как у Спирс.

Майли Сайрус

Фото: legion-media.com/Bang Media International

Поклонник поп-звезды британец Карл МакКойд набил на теле 29 татуировок в честь любимой певицы, сообщило издание The Daily Mail. Рисунки представляют собой инициалы Майли, ее портреты и слова из песен. Фанат рассказывал журналистам, что любовь к Майли помогла ему пережить развод. Кроме того, по словам мужчины, каждый рисунок на теле имеет для него особое значение.

Однако Сайрус не оценила старания поклонника и назвала тату ужасными. Карл расстроился и решил, что будет сводить рисунки.

Дрейк

Фото: legion-media.com/Angel Marchini via ZUMA Wire

Поклонница рэпера сделала всего одно тату в его честь, но выбрала для этого максимально заметное место на теле. Слово Drake огромными буквами вытатуировано на ее лбу. По данным СМИ, исполнитель был обескуражен поступком девушки и задавался вопросом, что заставило ее пойти на этот шаг. Также у рэпера возникли вопросы к мастеру, который согласился выполнить странное желание клиентки.

Татуировщик Кевин Кэмпбелл попытался оправдаться, заявив, что спрашивал у девушки, уверена ли она в своем желании, а также предостерегал, что в будущем она может пожалеть об опрометчивом поступке.

Кайли Дженнер

Фото: legion-media.com/DWS/Backgrid USA

Джонни Сайрус из Висконсина называет себя "суперфанатом Кайли Дженнер": по данным СМИ, он набил на теле восемь татуировок в ее честь. Парень также возглавлял фан-сообщество предпринимательницы и модели. Кроме того, Джонни коллекционировал вещи, связанные со знаменитостью, например, постеры и чехлы для телефонов, а также на протяжении нескольких лет носил футболки с изображением кумира, снимая их только на время сна.

Звезда оценила преданность фаната и познакомилась с ним. Так завязалась их дружба. Теперь счастливый поклонник общается со всем семейством Кардашьян-Дженнер и посещает с ними светские мероприятия.

Тейлор Свифт

Фото: legion-media.com/Bang Media International

В 2015 году фермер из Мэриленда выкосил свое кукурузное поле размером почти в 5 гектаров, чтобы получился лабиринт в виде гигантского портрета Свифт, которая держит микрофон. Увидеть его можно было, только поднявшись в воздух.

Пресса сообщала, что на создание лабиринта ушел день, и семья находчивого фермера откроет его для посетителей. Тейлор отдала должное изобретательности поклонника и опубликовала фото "портрета" в своих соцсетях.