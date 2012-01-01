Знаменитости пожаловались на преследования поклонников

В номер Дуа Липы в Чили проникли фанаты, от которых певица была вынуждена закрыться в спальне. Актриса Анна Чиповская тоже недавно поделилась неприятным опытом со сталкером в Сети. О знаменитостях, которые сталкивались с назойливым преследованием поклонников, расскажет Москва 24.

Дуа Липа

20 января издание Daily Mail сообщило, что 29-летняя певица столкнулась с чересчур настойчивыми фанатами в Южной Америке. Поп-звезда прибыла в Чили для съемок в рекламе и остановилась в пятизвездочном отеле в Сантьяго. К удивлению артистки и ее окружения, туда беспрепятственно ворвалась толпа поклонников.

Одни дежурили в коридоре и у лифта, а другим и вовсе удалось пробраться в номер звезды. Певица заперлась в спальне, пока руководство отеля улаживало инцидент.

Источник издания отметил, что Дуа была неприятно поражена непрофессионализмом персонала отеля, который не смог обеспечить ей безопасность.

Ранее, в июне 2024 года певица уже оказывалась в подобной ситуации на родине, в Великобритании. Тогда поклонники проникли в репетиционную студию Дуа в Бирмингеме. Инцидент произошел за несколько дней до того, как она должна была стать хедлайнером фестиваля в Гластонбери. Представителям певицы удалось договориться с фанатами, и они покинули репетицию.

Анна Чиповская

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

6 января актриса поделилась с подписчиками в соцсетях историей о том, как ее преследовал сталкер. Чиповская написала, что один человек под разными аккаунтами долгое время оставлял "приятные" комментарии о ее личной жизни, внешности, возрасте, весе и карьере.

Поначалу артистка даже немного восхищалась "преданностью" этого человека и тем, какую большую роль она играет в его жизни. Однако Анна все же решила заблокировать навязчивого комментатора. Красотка отметила, что впредь будет поступать таким образом со всеми сталкерами.





Анна Чиповская актриса Этим прекрасным днем желаю вам, друзья, с легкостью избавляться от мусора. В голове, в жизни, в медийном пространстве. Не терпите. Даже если вам кажется, что вы привязались. Даже если будете немножко скучать. Уделите минуту внимания трепетному ноунейму – и дальше по своим делам.

Тейлор Свифт

Американскую певицу много раз атаковали сталкеры. Один из последних был задержан в январе 2024 года. Он пытался проникнуть в квартиру Тейлор в Нью-Йорке, когда она была там, сообщало издание Page Six. Соседи поп-дивы вызвали полицию.

Очевидцы рассказали журналистам издания, что впервые заметили мужчину около месяца назад. Все это время он пытался встретиться со Свифт: поджидал на улице возле дома, караулил у двери и спал на ступеньках перед ее квартирой. Однажды он даже пришел с цветами.

Билли Айлиш

Певица тоже не раз подвергалась преследованиям настойчивых фанатов. В январе 2023 года артистка подала в суд на 39-летнего Кристофера Андерсона, сообщала британская газета Metro. Мужчина вычислил, где живут родители звезды, и несколько раз пытался проникнуть в их дом, чтобы застать там Билли. Однажды фанату все-таки удалось попасть внутрь. Отец Айлиш рассказывал журналистам, что поклонник признавался в любви к исполнительнице и просил о свидании.

При этом, ранее родители знаменитости обращались в полицию несколько раз, но настойчивый Кристофер продолжал преследования. Тогда Билли попросила через суд запретить ему приближаться не только к себе, но и к своей семье.

В итоге артистка добилась запретительного приказа в отношении настырного фаната. Андерсон должен держаться на расстоянии примерно 100 метров от Билли и ее семьи. Также он не может приближаться к ее дому, автомобилю или рабочему месту, а также не имеет права связываться с ней в соцсетях.

Ранее, в 2020 году, певица уже получала судебный запрет на три года против еще одного фаната Пренелла Руссо. Мужчина приходил к дому Айлиш и в разгар пандемии снимал маску, перчатки, трогал дверную ручку и звонок, писали СМИ.

