Знаменитости пожаловались на преследования поклонников

В номер Дуа Липы в Чили проникли фанаты, от которых певица была вынуждена закрыться в спальне. Актриса Анна Чиповская тоже недавно поделилась неприятным опытом со сталкером в Сети. О знаменитостях, которые сталкивались с назойливым преследованием поклонников, расскажет Москва 24.
Дуа Липа
20 января издание Daily Mail сообщило, что 29-летняя певица столкнулась с чересчур настойчивыми фанатами в Южной Америке. Поп-звезда прибыла в Чили для съемок в рекламе и остановилась в пятизвездочном отеле в Сантьяго. К удивлению артистки и ее окружения, туда беспрепятственно ворвалась толпа поклонников.
Одни дежурили в коридоре и у лифта, а другим и вовсе удалось пробраться в номер звезды. Певица заперлась в спальне, пока руководство отеля улаживало инцидент.
Источник издания отметил, что Дуа была неприятно поражена непрофессионализмом персонала отеля, который не смог обеспечить ей безопасность.
Ранее, в июне 2024 года певица уже оказывалась в подобной ситуации на родине, в Великобритании. Тогда поклонники проникли в репетиционную студию Дуа в Бирмингеме. Инцидент произошел за несколько дней до того, как она должна была стать хедлайнером фестиваля в Гластонбери. Представителям певицы удалось договориться с фанатами, и они покинули репетицию.
Анна Чиповская
6 января актриса поделилась с подписчиками в соцсетях историей о том, как ее преследовал сталкер. Чиповская написала, что один человек под разными аккаунтами долгое время оставлял "приятные" комментарии о ее личной жизни, внешности, возрасте, весе и карьере.
Поначалу артистка даже немного восхищалась "преданностью" этого человека и тем, какую большую роль она играет в его жизни. Однако Анна все же решила заблокировать навязчивого комментатора. Красотка отметила, что впредь будет поступать таким образом со всеми сталкерами.
Тейлор Свифт
Американскую певицу много раз атаковали сталкеры. Один из последних был задержан в январе 2024 года. Он пытался проникнуть в квартиру Тейлор в Нью-Йорке, когда она была там, сообщало издание Page Six. Соседи поп-дивы вызвали полицию.
Очевидцы рассказали журналистам издания, что впервые заметили мужчину около месяца назад. Все это время он пытался встретиться со Свифт: поджидал на улице возле дома, караулил у двери и спал на ступеньках перед ее квартирой. Однажды он даже пришел с цветами.
Билли Айлиш
Певица тоже не раз подвергалась преследованиям настойчивых фанатов. В январе 2023 года артистка подала в суд на 39-летнего Кристофера Андерсона, сообщала британская газета Metro. Мужчина вычислил, где живут родители звезды, и несколько раз пытался проникнуть в их дом, чтобы застать там Билли. Однажды фанату все-таки удалось попасть внутрь. Отец Айлиш рассказывал журналистам, что поклонник признавался в любви к исполнительнице и просил о свидании.
При этом, ранее родители знаменитости обращались в полицию несколько раз, но настойчивый Кристофер продолжал преследования. Тогда Билли попросила через суд запретить ему приближаться не только к себе, но и к своей семье.
В итоге артистка добилась запретительного приказа в отношении настырного фаната. Андерсон должен держаться на расстоянии примерно 100 метров от Билли и ее семьи. Также он не может приближаться к ее дому, автомобилю или рабочему месту, а также не имеет права связываться с ней в соцсетях.
Ранее, в 2020 году, певица уже получала судебный запрет на три года против еще одного фаната Пренелла Руссо. Мужчина приходил к дому Айлиш и в разгар пандемии снимал маску, перчатки, трогал дверную ручку и звонок, писали СМИ.