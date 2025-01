Мелания Трамп нарушила правила этикета на инаугурации 47-го президента США

20 января в Вашингтоне прошла инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. Взоры публики были прикованы и к первой леди Мелании Трамп. Стилисты назвали ее наряд изящным, однако не соответствующим мероприятию. Какие еще ошибки в одежде ранее допускала Мелания, расскажет Москва 24.

Траурный наряд?

Фото: AP Photo/Matt Rourke

Незадолго до инаугурации Дональда Трампа образ первой леди оказался под угрозой, ведь именитые модные дома отказались предоставить Мелании вещи из своих коллекций. Об этом сообщало издание Daily Mail.

Бойкот дизайнеров якобы связан с политической позицией главного редактора самого влиятельного модного журнала Vogue Анны Винтур. Она сторонится супруги избранного президента Америки и демонстративно не размещает ее фото на обложке своего глянца. Хотя ранее Винтур публиковала снимки всех жен президентов США, а также кандидата от демократов Камалы Харрис.

Однако, несмотря на саботаж со стороны модного сообщества, миссис Трамп не ударила в грязь лицом. По информации СМИ, Мелания выбрала для важного события пальто Adam Lippes и шляпку Eric Javits, ставшую позже звездой соцсетей.

Многие российские и зарубежные модные эксперты назвали образ Мелании элегантным, изящным и стильным. Однако все же не безукоризненным.

Специалист по этикету Наталья Карпова в своем блоге назвала аутфит первой леди США вызывающим, ведь он явно противоречит устоявшимся правилам. Главным и грубым нарушением протокола эксперт назвала цвет наряда – темно-синий, практически черный. Подобные оттенки ассоциируются с трауром и являются неуместными на торжественных мероприятиях такого уровня.

Еще один спорный элемент – широкополая шляпа. Аксессуар практически полностью закрыл лицо первой леди и стал причиной неловкого момента во время традиционного светского поцелуя от Дональда Трампа – это можно расценивать как демонстративное пренебрежение, считает эксперт.

"То ли Шапокляк, то ли инспектор Гаджет"

Фото: AP Photo/Evan Vucci

Не все соотечественники оценили чувство стиля первой леди. Многие оставили недоуменные комментарии в Сети: критиков тоже смутила шляпа и непривычно сдержанный образ.

"Мелания похожа на манекен. Она идет на похороны?", "Мелания в шляпе. Это что-то новенькое", "Она в шляпе, чтобы спокойно закатывать глаза", "Наряд для похорон Америки", – пишут интернет-пользователи.

Ксения Собчак тоже с иронией отнеслась к аутфиту Мелании Трамп. Телеведущая опубликовала пост в своих соцсетях, где сравнила наряд первой леди с образом старухи Шапокляк из мультфильма "Крокодил Гена".

"Всегда считала, что Шапокляк очень стильная. Ну это точно был реф (референс: пример, отсылка. – Прим. ред.)", – заявила Собчак.

Ее коллега Тина Канделаки выстроила похожий ассоциативный ряд с мультипликационными персонажами.

"Первая леди выбрала то ли образ старухи Шапокляк, то ли сыщика из "Бременских музыкантов", то ли инспектора Гаджета. Перечислять референсы можно бесконечно", – отметила журналистка.

"Мне действительно все равно. А вам?"

Фото: AP Photo/Evan Vucci

Мелания считается одной из самых стильных первых леди Америки, писали СМИ. Свой статус иконы моды она обрела еще в 2017 году, как только впервые вступила в почетную должность. В большинстве случаев бывшая модель и дизайнер одевалась сдержанно и элегантно.

Однако порой супруге Дональда Трампа все же приписывали модные промахи: нарушение дресс-кода или несоответствие наряда мероприятию. Например, в августе 2017 года Мелания сопровождала мужа в Техасе, пострадавшем от урагана "Харви" и наводнений. На ногах первой леди тогда красовались дорогие туфли на шпильках. Американские таблоиды сразу обратили внимание на неуместность обуви.

А в октябре того же года на мероприятии в честь Месяца испаноязычного наследия супруга 45-го президента США появилась в ярко-красной юбке-русалке с гофрированным подолом, напоминающей традиционные одежды в стиле фламенко. Ее пышный бюст подчеркнул облегающий белоснежный свитер, через который просвечивало нижнее белье. Чрезмерно сексуальный образ вызвал шквал критики в социальных сетях и СМИ.

Однако наиболее спорным считается наряд, в котором Мелания посетила центр временного содержания детей нелегальных мигрантов в Техасе в 2018 году. Супруга президента была одета в парку с надписью на спине "I really don't care. Do you?" (рус.: "Мне на самом деле все равно. А вам?")

В контексте ситуации многим такое послание показалось бессердечным, ведь дети центра были разлучены с родителями на границе с США, писали СМИ. Позже первая леди все же расшифровала надпись и заявила журналистам, что это действительно было осознанное послание. Правда, не детям, а "медиа левого толка", которые ее критиковали.