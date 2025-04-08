Собянин: новый городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1 откроем в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый городской вокзал Петровско-Разумовская откроется на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) в 2025 году. Об этом заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По словам мэра столицы, благодаря объекту появится удобная пересадка между МЦД-1 и МЦД-3, двумя линиями метро и наземным транспортом. Также планируется перенести остановку МЦД-3 ближе к метро и МЦД-1, а время пересадки сократить в несколько раз.

Как отметил Собянин, к 2030 году городским вокзалом ежедневно будут пользоваться до 11 тысяч пассажиров. В настоящее время его готовность составляет около 78%.



На сегодняшний день специалисты устанавливают инженерные системы, проводят отделку помещений, монтируют стеклянный фасад из мозаики площадью почти 5 тысяч квадратных метров, проводят пусконаладку лифтов и эскалаторов.



"Особое внимание уделяем организации работ. Все, что может повлиять на движение поездов, выполняем ночью в технологические окна. В апреле мы сократили их продолжительность с 8 до 4,5 часа", – написал мэр.



Городской вокзал Петровско-Разумовская в будущем станет крупнейшим хабом на севере столицы и улучшит транспортную доступность для жителей Бутырского, Тимирязевского районов и Марфина.

Всего в Москве в ближайшие два года планируется завершить строительство и реконструкцию семи городских вокзалов. В частности, на МЦД-1 Москва-Сити (Тестовская) появятся три платформы и северный вестибюль, а южный выход интегрируют с МЦД-4. Также вестибюль планируется интегрировать в метрополитен на станции МЦД-2 Царицыно.

