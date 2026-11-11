"Алроса" представила розовый бриллиант стоимостью более 1,5 млн долларов

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Редкий розовый бриллиант весом 3,07 карата представили на предновогоднем показе в Санкт-Петербурге. Стоимость драгоценного камня превышает 1,5 миллиона долларов, сообщает ТАСС.

Бриллиант входит в коллекцию Alrosa Diamond Exclusive. По словам главного геммолога коллекции Наталии Кругловой, розовые и голубые бриллианты относятся к числу редчайших на планете и составляют 0,1% от общей добычи.

Камень добыли в Якутии в 2025 году. Его возраст специалисты оценивают в 300 миллионов лет. Особую ценность бриллианту придает редкий цвет Fancy purplish pink. Он выполнен в форме груши.

Ранее в Якутии на Накынском кимберлитовом поле добыли голубой алмаз ювелирного качества весом 2,74 карата. Он относится к типу IIb, одному из самых редких на планете. Характерный оттенок камню придает бор, при этом включений внутри нет.

Сейчас над огранкой работают 11 высококвалифицированных специалистов компании, а готовый бриллиант планируют представить в конце ноября 2026 года.