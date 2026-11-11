Спрос на наличные у россиян в октябре превысил средние значения прошлых лет

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Спрос на наличные деньги в России в октябре оказался выше средних показателей предыдущих лет. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП".

Доля наличных в денежной массе на 1 ноября составила 15,4 против 15,3% месяцем ранее. Регулятор отметил, что повышенный спрос сохранялся второй месяц подряд.

Также в октябре средняя потребность банков в ликвидности на рыночных условиях выросла до 6,5 триллиона рублей. В сентябре показатель составлял 5,8 триллиона рублей. Увеличение произошло вслед за ростом структурного дефицита ликвидности банковского сектора на 0,6 триллиона рублей. При этом спрос на кредиты Банка России постоянного действия в рамках основного механизма существенно не изменился.

По прогнозу ЦБ, в среднем за декабрьский период усреднения текущего года потребность банков в привлечении ликвидности на аукционах регулятора составит 8–9,2 триллиона рублей. Структурный дефицит ликвидности за этот период ожидается на уровне 4–5,2 триллиона рублей.

Ранее Банк России предложил поднять максимальную сумму одного платежа для бизнеса через Систему быстрых платежей (СБП) до 30 миллионов рублей. Замечания и предложения принимаются до 12 ноября 2026 года включительно. Изменения коснутся не только расчетов между юридическими лицами, но и переводов физических и юридических лиц в бюджетную систему России.