ЦБ предложил увеличить лимит переводов для бизнеса через СБП до 30 млн рублей

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Банк России предложил повысить максимальную сумму одного платежа для бизнеса через Систему быстрых платежей (СБП) до 30 миллионов рублей. Проект соответствующего указания регулятор вынес на общественное обсуждение, сообщает его пресс-служба.

Участники рынка могут направлять свои замечания и предложения по документу до 12 ноября 2026 года включительно.

Отмечается, что изменения коснутся не только расчетов между юридическими лицами, но и переводов физических и юридических лиц в бюджетную систему России.

В ЦБ считают, что нововведение поможет компаниям эффективнее организовать операционную деятельность и ускорить оборачиваемость средств. Кроме того, платежи в бюджет станут удобнее и быстрее для граждан, бизнеса и Федерального казначейства.

Ранее Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых и сообщил, что дальнейшие решения будут зависеть от инфляции, ожиданий населения и бизнеса, а также экономических рисков. Следующее заседание регулятора запланировано на 18 декабря 2026 года. В Сбербанке допустили, что ставка останется прежней, однако не исключили и ее снижения на 25 базисных пунктов.

