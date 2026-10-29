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29 октября, 14:58

Экономика

ЦБ предложил увеличить лимит переводов для бизнеса через СБП до 30 млн рублей

Фото: Москва 24/Анна Селина

Банк России предложил повысить максимальную сумму одного платежа для бизнеса через Систему быстрых платежей (СБП) до 30 миллионов рублей. Проект соответствующего указания регулятор вынес на общественное обсуждение, сообщает его пресс-служба.

Участники рынка могут направлять свои замечания и предложения по документу до 12 ноября 2026 года включительно.

Отмечается, что изменения коснутся не только расчетов между юридическими лицами, но и переводов физических и юридических лиц в бюджетную систему России.

В ЦБ считают, что нововведение поможет компаниям эффективнее организовать операционную деятельность и ускорить оборачиваемость средств. Кроме того, платежи в бюджет станут удобнее и быстрее для граждан, бизнеса и Федерального казначейства.

Ранее Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых и сообщил, что дальнейшие решения будут зависеть от инфляции, ожиданий населения и бизнеса, а также экономических рисков. Следующее заседание регулятора запланировано на 18 декабря 2026 года. В Сбербанке допустили, что ставка останется прежней, однако не исключили и ее снижения на 25 базисных пунктов.

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