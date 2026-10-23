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23 октября, 16:38

Экономика

Глава ЦБ заявила о необходимости ограничения льготной ипотеки в РФ

Фото: Агентство "Москва"

Льготная ипотека в России должна быть ограниченной, а ее объемы не должны расти, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

"Льготная ипотека, она все-таки должна быть ограниченной, потому что даже если будет адресная ипотека <...> и покрывать там 90% ипотеки, то рыночная ипотека станет недоступной практически", – пояснила она.

По словам Набиуллиной, цель регулятора – сделать так, чтобы надобность в льготной ипотеке отпала, а обычная ипотека была доступна для всех. Достичь этого можно только при устойчиво низкой инфляции, когда формируются низкие инфляционные ожидания и появляются длинные деньги, добавила глава Банка России.

Доля проблемных ипотечных кредитов при этом в стране остается стабильно низкой – около 2%. Все меры регулятора направлены на то, чтобы банки оценивали возможность человека обслуживать кредиты по тем или иным ставкам, чтобы те не попали в сложную ситуацию.

Ранее в Общественной палате РФ предложили бесплатно выделять многодетным семьям квартиры в нераспроданном жилом фонде. Такая мера может быть реализована в форме субсидированной аренды за счет государства. Кроме того, предлагалось предоставлять многодетным ипотеку "под 0% или минус 2%".

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