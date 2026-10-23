Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

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23 октября, 17:59

Общество

Атмосферное давление в Москве останется повышенным до конца недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Москве до конца выходных сохранится атмосферное давление выше климатической нормы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александра Голубева.

Голубев отметил, что 24 и 25 октября атмосферное давление составит около 759 миллиметров ртутного столба. По словам синоптика, причиной повышенного давления станет влияние антициклона. Постепенное снижение показателей ожидается к середине следующей недели.

Тогда атмосферное давление в столице опустится примерно до 752 миллиметров ртутного столба, однако останется на 3–4 миллиметра выше нормы для этого времени года.

Ранее ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в Москве 24 и 25 октября ожидается переменная облачность без осадков. Днем температура составит от 11 до 13 градусов, ночью – от 4 до 6 градусов.

Погода будет на 4–5 градусов теплее климатической нормы, а среднесуточные показатели будут соответствовать началу октября. Потепление связано с поступлением южного воздуха в западную часть антициклона, при этом в выходные будет преобладать восточный ветер.

Температура в Москве в выходные приблизится к рекорду 103-летней давности

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