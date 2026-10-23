Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

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23 октября, 07:45

Общество

Температура воздуха в Москве в выходные превысит норму на 4–5 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий​

Погода в Москве в выходные, 24 и 25 октября, будет на 4–5 градусов теплее климатической нормы. Днем воздух прогреется до 11–13 градусов, сообщила ведущий научный сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

По ее словам, среднесуточная температура будет соответствовать показателям первой пятидневки октября.

"На оба дня у нас один прогноз: переменная облачность, без осадков", – приводит слова синоптика ТАСС.

Ночью в городе ожидается от 4 до 6 градусов тепла.

Поступление теплого южного воздуха синоптик объяснила тем, что Москва оказалась в западной части антициклона. В течение выходных будет преобладать восточный ветер: днем его скорость составит 5–10 метров в секунду, ночью – 3–8 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 25 октября, в Москве и Подмосковье ожидается от 3 до 8 градусов. Потепление после холодной ночи объясняется облачностью, которая не позволит воздуху сильно остыть.

Дожди придут в столицу в начале следующей недели. Уже во вторник, 27 октября, в Москве ожидается облачная погода. Днем воздух прогреется до 5–10 градусов тепла, а ночью – до 1–6 градусов.

Дожди и похолодание придут в Москву на следующей неделе

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