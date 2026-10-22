Дожди придут в Москву в начале следующей недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Во вторник, 27 октября, в Москве ожидается облачная погода, временами пройдут дожди. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Воздух днем прогреется до плюс 5–10 градусов, ночью – до 1–6 градусов. При этом днем ранее, в понедельник, 26 октября, осадков не ожидается.

Будет облачно с прояснениями, ночью температура составит плюс 1–6 градусов, днем – плюс 8–13 градусов. Ветер будет юго-восточный, южный, 4–9 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что сентябрьская погода вернется в Москву в выходные, 24 и 25 октября. Температура воздуха в городе поднимется до 11–13 градусов тепла. Осадков не ожидается, будет светить солнце.