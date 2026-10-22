Дожди ожидаются в Московском регионе в конце рабочей недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

В столичном регионе вечером 22 октября и в ночь на пятницу, 23 октября, возможны осадки. Небольшие дожди также прогнозируются утром и в первой половине дня пятницы, сообщает RT со ссылкой на синоптика прогностического центра "Метео" Александра Ильина.

По его словам, преимущественно ожидается моросящий дождь, который не повлияет на температуру воздуха. В пятницу днем в Москве будет от 10 до 12 градусов тепла, а в субботу при переменной облачности – от 11 до 13 градусов.

В ночные часы с пятницы по воскресенье температура составит от 4 до 6 градусов. Ветер сохранит юго-восточное направление и скорость от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление останется стабильным на уровне 760 миллиметров ртутного столба.

При этом в ночь на воскресенье, 25 октября, в Москве и Подмосковье ожидается от 3 до 8 градусов. Потепление после холодной ночи объясняется облачностью, которая не позволит воздуху сильно остыть. К выходным влияние антициклона, обеспечивающего сухую погоду в московском регионе, начнет ослабевать.