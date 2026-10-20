Самая теплая ночь недели в Московском регионе ожидается 25 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Теплая ночь ожидается в столичном регионе в воскресенье, 25 октября. Температура воздуха составит от 3 до 8 градусов, сообщила ведущий специалист Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

По ее словам, после холодной ночи станет теплее – до плюс 5 градусов. Причиной синоптик назвала облачность.

"Будет облачная погода, и не так воздух будет охлаждаться", – приводит слова Паршиной ТАСС.

К выходным влияние прохладного антициклона, который определяет сухую погоду в столичном регионе, начнет ослабевать.

Ночь на 20 октября стала самой холодной в Москве с начала календарной осени. Температура воздуха на главной городской метеостанции, расположенной на ВДНХ, опустилась до 0,3 градуса. До этого самой холодной ночью осени считалась ночь на 4 октября.

Днем в столице прогнозируется ясная погода без осадков. Температура воздуха в городе составит 9–11 градусов, а в области – 7–12 градусов. Скорость восточного ветра окажется в пределах от 4 до 9 метров в секунду.