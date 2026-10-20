Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября, 09:14

Общество

Самая теплая ночь недели в Московском регионе ожидается 25 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Теплая ночь ожидается в столичном регионе в воскресенье, 25 октября. Температура воздуха составит от 3 до 8 градусов, сообщила ведущий специалист Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

По ее словам, после холодной ночи станет теплее – до плюс 5 градусов. Причиной синоптик назвала облачность.

"Будет облачная погода, и не так воздух будет охлаждаться", – приводит слова Паршиной ТАСС.

К выходным влияние прохладного антициклона, который определяет сухую погоду в столичном регионе, начнет ослабевать.

Ночь на 20 октября стала самой холодной в Москве с начала календарной осени. Температура воздуха на главной городской метеостанции, расположенной на ВДНХ, опустилась до 0,3 градуса. До этого самой холодной ночью осени считалась ночь на 4 октября.

Днем в столице прогнозируется ясная погода без осадков. Температура воздуха в городе составит 9–11 градусов, а в области – 7–12 градусов. Скорость восточного ветра окажется в пределах от 4 до 9 метров в секунду.

Ученые РАН спрогнозировали сильные снегопады в Москве этой зимой

Читайте также


обществопогодагород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика