Ясная погода и до плюс 11 градусов ожидаются в Москве 20 октября

Фото: Агентство ''Москва''/Дмитрий Белицкий

Ясная погода без осадков ожидается в столице во вторник, 20 октября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 9 до 11 градусов выше нуля, по области – от 7 до 12 градусов.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 767 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до минус 2 градусов, а в Подмосковье – до минус 4 градусов.

Ранее сообщалось, что количество сильных снегопадов в Москве не будет уменьшаться даже при продолжающемся потеплении климата, тогда как умеренные снегопады станут реже.

По данным ансамбля климатических моделей CMIP6, в XXI веке и при агрессивном, и при умеренном сценариях антропогенного воздействия на климат прогнозируются разнонаправленные изменения для умеренных и сильных снегопадов.