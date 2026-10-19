РАН: число сильных снегопадов в Москве не сократится, несмотря на потепление

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Количество сильных снегопадов в Москве не будет уменьшаться даже при продолжающемся потеплении климата, тогда как умеренные снегопады станут реже. Об этом сообщается на сайте Российской академии наук.

По данным ансамбля климатических моделей CMIP6, в XXI веке и при агрессивном, и при умеренном сценариях антропогенного воздействия на климат прогнозируются разнонаправленные изменения для умеренных и сильных снегопадов.

Исследование провели сотрудники Института физики атмосферы имени Обухова РАН, Института географии РАН и Российского университета транспорта. Они проанализировали метеонаблюдения за 1961–2024 годы и прогнозы климатических моделей на XXI век.

Согласно результатам исследования, с 1991 по 2020 год средняя зимняя температура воздуха в Москве стала выше на 2,1 градуса, а количество осадков выросло на 11,3% по сравнению с 1961–1990 годами. Зимой число дней с отрицательной температурой уменьшалось в среднем на два дня за десятилетие.

Несмотря на потепление, интенсивные снегопады в столице продолжают фиксироваться. Зимой 2025–2026 годов суточные рекорды по выпавшему снегу обновлялись несколько раз – 9, 27 и 28 января, а также 19 февраля. На метеостанции МГУ высота снежного покрова достигла рекордных 86 сантиметров.

Наибольшее число снегопадов умеренной и сильной интенсивности приходится на зимние месяцы, максимум – в январе. В 1991–2020 годах умеренные снегопады в Москве фиксировались в среднем 10 дней за зиму, сильные – 6 дней.

Ученые обратили внимание и на последствия обильных осадков для городской инфраструктуры. Они создают дополнительную нагрузку на транспортную систему, коммунальные службы и дорожные организации.

"Изменение числа дней с интенсивными снегопадами требует пересмотра нормативов по количеству снегоуборочной техники и логистике вывоза снега", – объяснили авторы публикации.

По их словам, экстремальные снегопады повышают механическую нагрузку на кровли зданий и другие инженерные конструкции, создают риск обрушений кровель, образования наледей и сосулек, а также возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось, что предстоящая зима в Москве будет мягче и влажнее климатической нормы. Среднесезонная температура воздуха превысит норму на 2–5 градусов, а количество осадков в разном фазовом состоянии существенно превысит обычные показатели.