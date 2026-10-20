Ночь на 20 октября стала самой холодной в Москве с начала осени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ночь на 20 октября самой холодной в Москве с начала календарной осени. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Как рассказали синоптики, минувшей ночью температура воздуха на метеостанции на ВДНХ опустилась до 0,3 градуса. До этого самой холодной ночью года считалась ночь на 4 октября. В тот день столбики термометров показали всего 2 градуса.

Во вторник, 20 октября, в столице прогнозируется ясная погода без дождей. Днем температура воздуха в городе составит 9–11 градусов, а в области – 7–12 градусов.

Скорость восточного ветра окажется в пределах от 4 до 9 метров в секунду. Ночью в Москве может похолодать до минус 2 градусов, в Подмосковье – до минус 4 градусов.